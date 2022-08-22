حياة كريمة في المنوفية: إنشاء 8 محطات رفع صحي في الشهداء وأشمون

إنشاءات وتطورات تجريها مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، داخل مركزي أشمون والشهداء المدرجين ضمن المبادرة ولعل أبرز هذه التطورات مشروعات الصرف الصحي في مركز الشهداء، من خلال إنشاء محطات رفع وخطوط الطرد وكذا محطات معالجة.

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أنَّه جار العمل علي إنشاء محطات رفع في 8 قرى بنسبة 60% حتى الآن، وجاءت أسماء هذه القرى كالتالي: «كفر الجمالة، وبو كولس، ودنشواي، وكفر دنشواي، وكفر سرسموس، وكفر حجازي، وسرساموس، وعشما»، إضافة إلى إنشاء خطوط الطرد لهذه القرى.

مدّ وتدعيم شبكات الصرف

وأضاف منسق عام حياة كريمة بـ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في 7 قرى بمركز الشهداء وهذه القرى هي: «سلامون قبلي، وزاوية البقلي، وسلامون بحري، وبشتامي، وساحل الجوابر، العراقية»، مشيرا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من هذه الإنشاءات بنسبة 100% وتم تسليمها، بينما يوجد قرية واحدة لم تنته وهي قرية «كفر عشما» بنسبة انتهاء 55% وجار العمل بها.

إنشاء محطتين للمعالجة

وأشار منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أنَّه يوجد محطتين للمعالجة جار العمل بهما الآن، أولها محطة قرية «دناصور» وتمّ الانتهاء منها بنسبة 85%، والثانية محطة قرية «سلامون» بحري، وتمّ الانتهاء منها بنسبة 35%، ومن المقرر تسليهم خلال الفترة المقبلة انتهاء المرحلة الأولى.