لجنة لحصر مشروعات «حياة كريمة» الجاهزة وتسليمها بمحافظة الفيوم

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجّه بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كافة القطاعات والمديريات المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وبالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، والجهات ذات الصلة، موضحاً أنّه جرى إرسال بيانات اللجنة لجهاز التعمير لتنسيق أعمال الاستلام للمشروعات المنتهية بالفعل.

بدء حصر مشروعات حياة كريمة الجاهزة

وأضاف معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي لها، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ اللجنة ستتولى مسؤولية حصر المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وذلك بعد المرور عليها ومعاينتها على أرض الواقع.

معاينة 11 وحدة صحية في المركزين

وأوضح «التوني»، أنّ لجنة حصر مشروعات حياة كريمة، بدأت بالفعل العمل في قطاع الصحة فقط، كاشفاً أنّه تم معاينة 11 وحدة صحية «رفع كفاءة خفيف»، بالتنسيق مع دار الهندسة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثل مديرية الصحة بلجنة استلام المشروعات، ولم يتم إنهاء إجراءات تسليم أي من المشروعات نتيجة لوجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال تم حصرها بمعرفة دار الهندسة، ومديرية الصحة.

الانتهاء من 141 مشروعًا للأبنية التعليمية

وأشار التوني، إلى أنّ اللجنة أزاحت الستار عن أبرز المشروعات الجاري الانتهاء منها، وسيتم تسليمها قريبًا، وتشمل الوحدات الصحية التي تخضع لأعمال رفع كفاءة خفيف، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية منها مجمعات زراعية في قرى الشواشنة والريان وقصر الجبالي، ومراكز شباب قرى بحر أبو المير والجعافرة والشواشنة والريان والحامولي، و141 مشروع أبنية تعليمية، وأخيراً نقاط شرطة في قرى قلمشاه وتطون ويوسف الصديق وقارون.

تقرير تفصيلي بمشروعات حياة كريمة

وكشف «التوني»، أنّ اللجنة ستتولى متابعة مدى جاهزية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الفيوم للتسليم، كما أنّها ستتولى إعداد تقريرًا تفصيليًا حول تلك المشروعات، بالإضافة إلى بيان آخر يضم المشروعات التي قاربت على الانتهاء، مع توضيح نسب التنفيذ التي وصل إليها كل مشروع حتى الآن، وأخيراً تحديد الوقت الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، حتى تصبح جاهزة لبدء العمل فيها بالكامل.

1286 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة

وأفاد بأنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم بتنفيذ 1286 مشروعًا في 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، بينها 397 مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل، وجاري الانتهاء من 97 مشروعًا واقتراب تسليمها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن، وسيتم البدء فيها قريبًا.

تنفيذ صرف صحي بقرية تونس

وذكر أنّ لجنة حصر مشروعات حياة كريمة، أفادت بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً أنّ المحافظ شدد على ضرورة أن يكون مشروع الصرف الصحي ملائم لطبيعة قرية تونس البيئية والسياحية، وعمل حساب الامتدادات المستقبلية للقرية، موجهاً بالتنسيق مع مجلس مدينة يوسف الصديق، وممثلي دار الهندسة في هذا الشأن.

اجتماع دوري لمتابعة نسب التنفيذ

ولفت إلى أنّ محافظ الفيوم سيعقد اجتماعًا دوريًا مع اللجنة لمتابعة موقف ونسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، للوقوف على آخر تطورات تلك المشروعات، وحصر المشروعات التي اكتمل تنفيذها بالكامل وتسليمها في أقرب وقت، وحل أية معوقات تعيق تنفيذ المشروعات، حتى يتم إدخال هذه المشروعات الخدمة بأسرع وقت ممكن.