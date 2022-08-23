غدا.. بدء صرف مرتبات أغسطس ولمدة 5 أيام عمل

يتوجه أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بـ66 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للدولة بالجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر أغسطس 2022 صباح غدا الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس الحالي على مدار 5 أيام عمل على أن تنتهي من صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الحالي.

ووفقاً لكتاب صادر عن وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي حددت مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي لتكون على مدار 5 أيام تبدأ غداً الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس للعاملين بـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية ثم تبدأ في اليوم التالي الخميس الموافق لـ 25 أغسطس الحالي صرف مرتبات العاملين بـ 33 وزارة وجهة حكومية أخرى.

الثلاثاء المقبل آخر موعد لصرف مرتبات أغسطس 2022

وحدد الكتاب الدوري يوم الأحد الموافق لـ 28 أغسطس الحالي لبدء الصرف لكافة العاملين بـ66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للدولة من الذين لم يتمكنوا من الصرف يومي الأربعاء والخميس وتستمر في الصرف خلال يومي الأثنين الموافق لـ 29 أغسطس وتنتهي من الصرف يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الجاري.

وشدد الكتاب الدوري لوزارة المالية على مسؤولي الوزرات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة التنبيه على العاملين لديهم بمواعيد صرف المرتبات المحددة بدقة الواردة في الكتاب الدوري.

إتاحة المرتبات في ماكينات الصراف الآلي في نفس المواعيد المحددة

كما شددت الوزارة في الكتاب على إتاحة صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بالتوازي وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المقررة ضمن الكتاب الدوري منعا للتكدس والتزاحم بالجهات الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مكافحة جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2020.