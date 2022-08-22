متحدث «إحلال السيارات»: تأخر التسليم «شائعات».. والأسعار في المبادرة أرخص (حوار)

ترددت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في تسليم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحل محل السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما.

وحاورت «الوطن» الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، الذي أكد أن ما يتردد على مواقع التواصل لا يمت للواقع بصلة إذ أن نسبة تسليم السيارات الجديدة داخل المبادرة يتخطى حدود الـ 60% رغم الأزمة العالمية التي ضربت العالم منذ الجائحة العالمية ثم الحرب الروسية- الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد وقطاع الرقائق الإلكترونية.

مزاعم وشائعات لا تمت للواقع

*ما تعليقك على مزاعم البعض بمواقع التواصل الاجتماعي حول التأخير في تسليم السيارات الجديدة؟

- ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة والرد على المزاعم أو الشائعات لا يتم إلا عن طريق الأرقام والمؤشرات فهي لا تكذب.

* ما الرد من وجهة نظرك؟

- في البداية يجب على الجميع أن يعلم أن الظروف العالمية الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020 طالت جميع الدول وكل القطاعات الاقتصادية، وبالتأكيد مصر جزء من العالم وتأثرت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بتلك التغيرات العالمية، وعلى الرغم من ذلك نسبة التنفيذ والأداء تخطت حدود الـ 60%.

تسليم 22 ألف سيارة جديدة

*كيف تخطت نسبة التنفيذ والأداء حدود الـ60%؟

- منذ بداية تنفيذ المبادرة في الأول من شهر يناير 2022 وحتى منتصف شهر أغسطس الحالي سلَّمنا نحو 22 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج وهذا الرقم يعادل أكثر من 60% من أعداد الطلبات التي تقدمت للإحلال حتى الآن ولا تزال تحت الدراسة.

* كم طلب تلقته المبادرة للإحلال على موقعها الإلكتروني؟

- اقتربت عدد الطلبات الصحيحة التي تنطبق عليها المواصفات اللازمة والشروط لإحلال السيارة المتقادمة من حدود الـ 40 ألف طلب حتى ولا يزال الموقع يتلقى طلبات جديدة ويتم مراجعتها لاستيفاء الشروط حتى اللحظة الحالية.

الوكلاء في مصر يتعاونون مع الحكومة

* هل تأثرت المبادرة الرئاسية للإحلال بالأزمة الاقتصادية العالمية؟

- مع بداية الإغلاق الكلي والجزئي الذي طبقته الدول كإجراءات احترازية لمكافحة تفشي الجائحة تراجعت أعداد السيارات التي تنتجها الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات وحتى مع عودة الأمور إلى طبيعتها قبل الجائحة كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الرقائق الإلكترونية ومع نقص المعروض وارتفاع حجم الطلب زادت أسعار الرقائق الإلكترونية مع زيادة تكاليف النقل والشحن أضعاف الأسعار فيما قبل الجائحة، ما ساهم في تقليص عدد السيارات التي تصدرها الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات إلى الشركات أو الوكلاء في مصر الذين يتعاونون مع الحكومة في تنفيذ المبادرة.

أسعار السيارات عالمياً

* هل هناك بالفعل زيادة في أسعار السيارات داخل المبادرة؟

- الزيادة في أسعار بعض أنواع السيارات المشاركة في المبادرة زيادة طبيعية ومنطقية نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى التداعيات السلبية التي خلَّفتها الحرب الروسية الأوكرانية منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي وتلك الأسباب كانت لها تداعيات مباشرة على أسعار السيارات عالمياً، وبالتالي تأثرت الأسعار داخل المبادرة لارتباط الأسعار داخل المبادرة بأسعار السيارات في السوق المحلية.

* كم نسبة الزيادة في الأسعار؟

- الزيادة تتراوح بين 7 إلى 12% ولا تزيد عن ذلك ويجد المواطن أسعار سيارات داخل المبادرة منخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية، لسببين الأول بسبب فارق السعر (الأوفر برايس) الذي تمنحه الشركات المنتجة للوكلاء في مصر بينما السبب الثاني يعود إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة المقدمة من الجهاز المصرفي بفائدة مخفضة لدعم المبادرة الرئاسية، علاوة على الحافز الأخضر.

تسهيلات بنكية غير مسبوقة

* وما هي التسهيلات الائتمانية للبنوك؟ وما هو الحافز الأخضر؟

- البنك المركزي قدم تسهيلات للبنوك المشاركة ضمن المبادرة حتى تحفز المواطنين الذي يقترب عددها من الـ 30 بنكا تتضمَّن فائدة لا تزيد عن 3% موزعة على عدد الأقساط بينما الحوافز الممنوحة في شكل الحافز الأخضر والذي يحسب بنسبة 10% في حالة السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلى وثيقتي التأمين المخفضة بحوالي 50% عن أسعار السوق خارج المبادرة، فضلا عن عدم تحمل المواطن أي تكاليف مالية في تركيب أسطوانة الغاز في السيارة الجديدة.

تحسن الظروف الإنتاجية

* هناك مزاعم عن توقف تسليم أنواع من السيارات داخل المبادرة.. ما الحقيقة؟

- هناك بعض الأنواع من السيارات مثل ماركات لادا وأوبترا توقفت الشركات المنتجة عن إنتاجها بشكل مؤقت على أن تعاود المشاركة فور تحسن الظروف الإنتاجية الخاصة بها.

* ماذا عن المواطنين الذين تقدموا بإحلال سيارات لادا وأوبترا؟

- يستطيع المواطن التحول إلى سيارات أخرى عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة منها سيارات هونداي ونيسان وبي واي دي وشيري بفئاتهم المتنوعة.

التوك توك قيد الدراسة

* كيف يتم تعديل أسعار السيارات داخل المبادرة؟

- هناك بروتوكول موقع بين إدارة المبادرة وشركات إنتاج السيارات يتيح للشركات أن تتقدم بطلباتها لتعديل الأسعار بحيث تكون هذه الطلبات مشفوعة بالأسباب التي أدت إلى طلب هذا التعديل في السعر وتقوم إدارة المبادرة بدراسة هذه الطلبات ومناقشتها مع الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

* ما موقف تطبيق إحلال التوك توك؟

- لا يزال تطبيق مبادرة الإحلال على مركبة «التوك توك» محل دراسة وقيد البحث من الجهات المعنية لعدة اعتبارات أبرزها تقنين أوضاع أصحاب التكاتك لتصبح المركبة كمركبة نقل ركاب آمنة، في الشارع المصري.

*كيف يتم تخصيص السيارات داخل المبادرة؟

-التخصيص والتسليم يتم حسب دور المواطن على الموقع الإلكتروني وحسب الطاقة الإنتاجية للشركات وحركة التسليم تختلف بين ماركة وأخرى نظرا لوجود أعداد كبيرة على بعض الماركات.

* متى تنتهي المرحلة الحالية؟

- المرحلة الأولى محددة بثلاث سنوات تنتهي في 2024 في محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد وأخيرا تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ.

تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة

* متى تنطلق المرحلة وموعد انطلاق المرحلة الثانية ؟

- ما زلنا بصدد تنفيذ المرحلة الأولى والمقدر لها ثلاث سنوات وهناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين ولذلك فالمبادرة ممتدة بغض النظر عن مسمى المرحلة.