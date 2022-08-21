"المالية» تطرح أذون خزانة 91 و273 يومًا بـ23 مليار جنيه اليوم

طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى 23 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا، و273 يومًا، لصالح وزارة المالية التي تنيب المركزي في إدارة عمليات الطروحات، لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل دوري للعام المالي الحالي 2022-2023.

طرح أذون خزانة تصل قيمتها إلى 23 مليار جنيه

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت كشف عن طرح عن نيته طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 23 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة إجمالي تصل إلى 15 مليار جنيه علاوة على أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه.

وزارة المالية تنيب «المركزي»، على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أصدر الخميس الماضي، الموافق لـ18 أغسطس الحالي أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 7.7 مليارات جنيه، إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه.

وتدبر وزارة المالية طوال العام المالي الحالي نفقات عجز الموازنة العامة للدولة من مصادر مختلفة، أبرزها طرح أذون وسندات خزانة ذات أجال مختلفة تبدأ من 91 يومًا وحتى 364 يومًا، إذ أن أذون الخزانة لا تزيد مدة استحقاقها عن العام في المقابل تطرح أيضًا سندات خزانة بآجال متعددة تبدأ من عامين وحتى 30 عامًا.