محلل سياسي عراقي: القيادة المصرية تولي القضايا العربية اهتماما كبيرا

قال باسل الكاظمي، المحلل السياسي العراقي، إن الأمة العربية بحاجة ماسة للتجمعات واللقاءات العربية المشتركة، لبحث الأزمات والمشكلات التي يواجهها الوطن العربي، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية، تتعامل وتقف بإخلاص للتضامن مع قضايا الدول العربية.

تعاون مصري عراقي

أوضح «الكاظمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن العراق بحاجة للطاقة والجهود الاستخباراتية بشكل ملحوظ، خاصة للدعم المصري في تلك القطاعات، وستكون هناك إنجازات على أرض الواقع، تؤثر في مخلف القطاعات التي تجمع دول المنطقة العربية.

الاجتماعات العربية المشتركة

أشار باسل الكاظمي، إلى أن الاجتماعات العربية المشتركة، تؤثر في مواجهة التدخلات الخارجية من الدول التي تحاول أن تملء الأجندات على العراق، لافتا إلى أن القمة العربية في مدينة العلمين، جاءت في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التعاون خلاله، فمصر والعراق أشقاء منذ سنوات، والتجمعات التي تجمعهما تساعد في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدان.

الشعوب تطمح في نجاح القمة العربية

أكد باسل الكاظمي، المحلل السياسي العراقي، أن الشعوب العربية، تطمح في نجاح القمة العربية، وتتسع مظلتها لتشمل العديد من الدول في الوقت الذي تعود فيه القوة والنهضة إلى التجمع والتكاتف حول القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن مصر وصلت لحجم إنجازات كبيرة، بفضل تعاونها مع الدول بشكل يعطي المثال الذي يحتذى به.