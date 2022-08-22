مزاد علني لبيع آلات زراعية بـ«الجيزة الرياضي»: كراسة الشروط بـ400 جنيه

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني، صباح غدٍ الثلاثاء، لبيع مجموعة من البضائع والمعدات وآلات زراعية، تضم مخارط معدات، ورش مناشير خردة تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمدينة طنطا في الغربية، إضافة إلى معدات والآلات زراعية تابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظ الجيزة.

بيع آلات زراعية مخارط معدات ورش مناشير خردة

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنّ البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد، غدًا الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، تشمل آلات زراعية، ومخارط معدات ورش مناشير خردة تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بطنطا، ومركز البحوث الزراعية بالجيزة.

ولفتت إلى أن جلسة المزاد العلني ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بمقر نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية»، فإنّ سعر كراسة الشروط 400 جنيهًا، مشددة على أنها أحد الشروط اللازمة لدخول جلسة المزاد العلني، غدًا، وفي حالة عدم إبراز كراسة الشروط يتم منع الشخص من دخول قاعة الجلسة، بالإضافة إلى إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت الذي يصل إلى 10000 جنيه عند دخول قاعة المزاد العلني.

وشددت الهيئة على ضرورة إبراز صورة من بطاقة الرقم القومي سارية عند دخول قاعة المزاد للأفراد الذين يرغبون في شراء البضائع المدرجة للبيع في الجلسة، مع إحضار صورة من السجل التجاري للعميل، وبطاقة ضريبية في أي قطاع سواء القطاع الزراعي أو التجاري أو الصناعي.