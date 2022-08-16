مزاد علني لبيع ماكينات صناعية وقطع غيار سيارات غدا.. مصادرات جمارك

تعقد الإدارة المركزي للمبيعات التابعة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني غدا الأربعاء، الموافق 17 أغسطس الجاري، لبيع بضائع من مصادرات الجمارك تابعة لجمارك العين السخنة والسويس والأدبية وبدر، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، مع ضرورة شراء كراسة شروط المزاد العلني بقيمة 400 جنيه.

مصادرات جمارك

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن الجلسة ستُعقد صباح غد الأربعاء بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، لبيع بضائع من مصادرات الجمارك التابعة لجمارك السويس والعين السخنة والأدبية وبدر.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، أن البضائع المدرجة للبيع بجلسة مزاد الغد تشمل بلاور كهربائي وكراتين ورقية وغزل وأقمشة و1600 طن معدن وزر بسمتي ولب عابد الشمس وماكينات صناعية وبارفانات وسماعات ونظارات شمسية وقطع غار سيارات وكمامات، وغيرها من البضائع.

كراسة الشروط

وأكدت الهيئة، ضرورة شراء كراسة الشروط الخاصة بجلسة مزاد الغد، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد، إضافة إلى ضرورة دفع قيمة التأمين المؤقت الذي تصل قيمته إلى 10 آلاف جنيه، وتسليم الإيصال إلى القائمين على تنظيم المزاد العلني قبل بدء الفعاليات.

ولفتت «الخدمات الحكومية» إلى أنه في حال رسو المزاد العلني يجب على صاحب قيمة التأمين المؤقت الفائز بالجلسة بتعلية مبلغ التأمين المؤقت حتى يعادل نحو 30% من قيمة المزاد العلني، على أن تُستكمل باقي القيمة التي تبلغ 70% في غضون أسبوعين فقط من انتهاء جلسة المزاد العلني، بينما يُسترد صاحب التأمين المؤقت عقب انتهاء جلسة المزاد مباشرة في حالة عدم رسو المزاد عليه.