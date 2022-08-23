التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة في محافظة المنوفية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة مديرتي التربية والتعليم، والزراعة بمحافظة المنوفية، لشغل وظيفتين قيادتين «مدير عام الشئون التنفيذية ومديرية الزراعة».

أولا: مدير عام الشؤون التنفيذية مديرية التربية والتعليم

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة المنوفية

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بمديريات التربية والتعليم من المستويين الأول المتميز والأول بالمحافظات، يختص شاغل هذه الوظيفة بمعاونة مدير المديرية في الإشراف على جميع الأعمال والخدمات التعليمية.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

المهارات الفنية:

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام لمدير المديرية التعليمية، يشرف شاغل الوظيفة إشرافًا عاما على العاملين في قطاعه، إعداد مشروعات قواعد تنسيق القبول بالمراحل، والإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمديرية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: مؤهل تربوي عال أو مؤهل عالٍ مناسب.

ثانيا: مدير عام تنمية الثروة الحيوانية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الزراعة بالمنوفية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة المنوفية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة من المستوى الأول بالمحافظة، تختص بالإشراف على سير العمل في أجهزة تنمية الثروة الحيوانية في إطار الخطة العامة لسياسة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية.

المهارات المطلوبة

المهارات الفنية: يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية الذي يراجع أعماله مراجعة إجمالية بغرض التأكد من صحة النتائج، يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة العامة لـتنمية الثروة الحيوانية أو التي يفوض بالإشراف عليها، الاشراف على اعداد قاعدة بيانات من الثروة الحيوانية وإنتاجها على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة:

1- عدد (2) صورة شخصية، وعدد (9) ملفات (أصل + 8 صور) كل ملف يحتوي:

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

3- شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي.

4- بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك 5- مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

ملحوظة: جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/08/22

نهاية الإعلان: 2022/09/22