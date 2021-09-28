4 موانع للتقديم في الوظائف الإشرافية بالمدارس.. بينها «الجزاءات»

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، موانع التقديم للوظائف الإشرافية للموجهين، للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، طبقاً للمنظومة التعليمية الجديدة، وتعليمات وشروط التقديم، بناء على كتاب الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعداد كشوف ورقية باستمارات المرشحين

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات للإدارات التعليمية، بأن يكون تنسيق الإدارة التعليمية مسؤول مسؤولية كاملة عن الإعلان، ونشر تلك التعليمات والشروط الواردة بهذا الإعلان لجميع المدارس التابعة له، وعلى تنسيقات الإدارات التعليمية إعداد كشوف ورقية باستمارات المرشحين لهذه الوظيفة ونسخة إلكترونية «التسجيل بيانات المتقدمين على أسطوانة»، مع مراعة الدقة التامة في البيانات المدونة.

وأضاف، أن الجهات المعتمدة لاستمارة الترشيح، مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة، وكذلك يكون صاحب الاستمارة مسؤول عن دقة البيانات المكتوبة، وعدم استلام أي ملف لا يوجد به صورة طبق الأصل من شهادة اجتياز برنامج أساسيات التوجيه الفني الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

لا يتم قبول أي ملفات ترد للمديرية باليد أو بالبريد

كما تم التأكيد على أنه لا يتم قبول أي ملفات ترد للتنسيق المركزي بالمديرية باليد أو بالبريد، سواء خلال موعد الإعلان أو بعد انتهاء المواعيد الموضحة بالإعلان.

ويقوم تنسيق التعليم الابتدائي بالإدارة، باستلام الملفات وكتابة كشوف تسليم ورقية، والتعليم الابتدائي بالإدارة مسؤول بشكل كامل عن نشر الإعلان بالإدارة التعليمية، على أن يكون المتقدم مُسكّن على وظيفة «معلم أول أ» على الأقل، ممن قاموا بالتدريس كمعلم فصل في منظومة التعليم الجديدة، مع إرفاق صورة إقرار قيام بالعمل للوظيفة.

4 موانع للتقديم للوظائف الإشرافية بالمديريات

وترصد «الوطن»، موانع التقديم للوظائف الإشرافية بالمديريات التعليمية، وهي كالتالي:

- الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر مدة تزيد عشرة درجات، أو جزاء أشد من ذلك، ما لم يتم محو هذا الجزاء.

- الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف.

- المحال إلى المحاكمة الجنائية طوال مدة المحاكمة.

- الحاصل على تقرير كفاية أقل من فوق المتوسط خلال أحد العامين الماضيين.