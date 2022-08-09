التنظيم والإدارة يعلن وظائف خالية بجامعة بنها.. تعرف على التفاصيل

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعلان الوظائف الخالية بالجهات الحكومية والاستثمارية بالقطاعين العام والأعمال العام، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز.

ومن الوظائف الجديدة التي أعلنها الجهاز، حاجة جامعة بنها إلى شغل وظيفة مدير عام الشئون الهندسية، بتفاصيل ومواصفات واشتراطات خاصة جاءت على النحو التالي:

- الجهة طالبة الإعلان: جامعة بنها.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

- الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: تختص الوظيفة بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بمباني الجامعة وأعمال صيانة وسائل النقل والاشتراك في لجان فتح المظاريف في المناقصات الخاصة بمباني الجامعة وفى الشروط المقدمة ودراسة احتياجات الجامعة من المباني ومستلزماتها من خامات ومواد بناء وتقدير التكاليف اللازمة.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته.

- الحصول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016.

- تقديم مقترحات لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محددة المدة وقابلة للقياس.

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة الخالية

شروط المؤهل: بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

- خطابات الشكر والتقدير والجزاءات والإجازات إن وجدت.

- تقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

- بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

- المقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها.

- شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمجالس التأديبية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية او الإيقاف عن العمل.

- أن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد:

1- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

3- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان عن شغل

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/08/08

نهاية الإعلان: 2022/09/07