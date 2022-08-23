اليوم.. مزاد علني لبيع معدات وآلات زراعية ومخارط

تنظم صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أغسطس الجاري الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من البضائع والمعدات وآلات زراعية تضم مخارط معدات ورش مناشير خرده تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمدينة طنطا بالإضافة إلى معدات وآلات زراعية تابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظ الجيزة.

البضائع المدرجة للبيع تشمل آلات زراعية و مخارط معدات

وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أمس الاثنين، عن أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أغسطس تشمل آلات زراعية ومخارط معدات ورش مناشير خرده تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بطنطا ومركز البحوث الزراعية بالجيزة.

وتابعت أن الجلسة المقرر عقدها ظهر اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة وتصل قيمة كراسة الشروط عن الـ400 جنيه وفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة التابعة لوزارة المالية على الإنترنت.

وشددت الهيئة الحكومية على أن كراسة الشروط أحد الشروط اللازمة لدخول جلسة المزاد العلني اليوم وعدم اقتنائها لا يمكن المشاركة في جلسة المزاد العلني علاوة على دفع قيمة التأمين المؤقت المحدد بـ10000 جنيه وتسليم الإيصال الخاص بالدفع إلى مسؤولي المزاد.

استرداد قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء المزاد

وقالت الخدمات الحكومية إنه يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت بعد انتهاء جلسة مزاد صباح اليوم في حال عدم رسو المزاد على صاحب التأمين بينما يتم تعلية المبلغ ليصل إلى 30% من القيمة الإجمالية للمزاد على أن يتم سداد الباقي خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء جلسة المزاد العلني صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أغسطس الحالي.