محافظ أسوان: مركز الخدمات الحكومية النموذجي الأول من نوعه في الصعيد

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للاتصال والتحول الرقمي، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجي الجاري إنشاؤه بمنطقة حي العقاد بدعم من حكومة الإمارات الشقيقة، وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات، وذلك على مساحة 4161 م2 منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وساحة انتظار للسيارات.

حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر، والعميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

محافظ أسوان يشيد بدعم الإمارات

ومن ناحيته، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام لدولة الإمارات الشقيقة في تقديم مختلف أوجه الدعم للعديد من المشروعات التي تقام على أرض محافظة اسوان، وذلك في ظل الاهتمام والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق منظومة التحول الرقمي.

ولفت «عطية» إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الصعيد سيعمل على تقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطن الأسواني، برعاية ودعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وهو الذي يتوازي مع الدعم اللامحدود من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي للقيام بميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركزا تكنولوجيا تم ربطها بالمركز الجديد للتحول الرقمي من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.

منظومة الشباك الواحد

وأكد المحافظ على أن تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجي سيمكن المواطنين والمستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة، بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد أو بنظام «أون لاين» عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي يساهم بشكل مباشر في القضاء على الفساد الإداري.