سعر اليورو أمام الجنيه المصري في 8 بنوك.. وصل لـ19.36جنيها

مع التغيرات العالمية والحديث عن الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، يهتم الكثير بأسعار العملات المختلفة، وخلال الساعات الماضية ازداد البحث عن سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة والحكومية.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر في مجال أسعار العملات، نوضح سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.15 جنيها للشراء و19.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

كما سجل سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي نحو 19.41 جنيها للشراء و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر اليورو، ضمن آخر تعاملات البنك الأهلي نحو 19.38 جنيها لعمليات الشراء، و19.48 جنيها للبيع، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.14 جنيها للشراء و19.24 للبيع، وفق بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.13 جنيها للشراء و19.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

سجل سعر العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.15 جنيها للشراء و19.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 19.10 جنيها للشراء، بينما سجل 19.26 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 19.05جنيها للشراء، كما سجل لبليع 19.26 للبيع.