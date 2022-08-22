سعر اليورو اليوم الإثنين 22-8-2022 في البنوك المصرية

ترتفع نسب المشاهدة يوميًا عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية، خاصة في ظل التذبذب الواضح التي تشهده العملة الأوروبية بسبب الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، سعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر في مجال أسعار العملات، نوضح سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.15 جنيه للشراء و19.36 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 19.41 جنيه للشراء و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر اليورو، ضمن آخر تعاملات البنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء، و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.14 جنيه للشراء و19.24 للبيع، وفق بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.13 جنيه للشراء و19.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

سجل سعر العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.15 جنيه للشراء و19.27 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، بلغ الدولار ببنكي مصر والأهلي المصري 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.