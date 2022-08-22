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الأمن القومي الأمريكي: لم نقدم تنازلات في الاتفاق النووي مع إيران

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رؤى ممدوح
10:02 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
أرشيفية

أرشيفية

نفى مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، تقارير عن تقديم تنازلات لإحياء الاتفاق مع إيران، وقالت الوزارة، إنّها سترد على إيران بمجرد انتهاء المشاورات الداخلية، إذ إن طهران هي من تسببت بعرقلة المفاوضات النووية لأشهر، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مفاوضات الملف النووي الإيراني

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّه على إيران الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونفت اتهام إيران لواشنطن بعرقلة التوصل لاتفاق وأنه غير صحيح.

إعداد رد ملائم بشأن الاتفاق النووي

وأوضحت أنّ البيت الأبيض يعمل بأسرع ما يمكن على إعداد رد ملائم على الورقة الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنّ إيران تراجعت عن بعض مطالبها التي طرحتها في بداية المفاوضات.

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بقلم رؤى ممدوح