إيران تقدم مقترحات لإحياء المحادثات النووية.. وتؤكد: «الكرة في ملعب واشنطن»

أعلنت إيران تقديم مقترحات نهائية لإحياء المحادثات النووية، واعتبرت أن الكرة بملعب واشنطن، وفقا نبأ عاجل لقناة العربية.

وردت إيران على المقترح الأوروبي لإحياء المحادثات النووية بتعديلات وملاحظات.

أوروبا ترد على إيران بشأن المحادثات النووية

وردت أوروبا قبل قليل على إيران بأنها ستدرس المقترحات ولم تحدد موعدا زمنيا.

الاتفاق النووي مرهون برد أمريكا

وقالت إيران وروسيا قبل قليل، إن إحياء محادثات الاتفاق النووي مرهون بالرد الأمريكي، وفقا لقناة «العربية».