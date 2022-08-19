إسرائيل: مسودة الاتفاق النووي مع إيران تخرق الخطوط الحمراء

أعلنت إسرائيل أنها أبلغت البيت الأبيض، أن مسودة الاتفاق النووي مع إيران تخرق الخطوط الحمراء، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

إعادة إحياء الاتفاق

وكانت إيران قد توصلت إلى مسودة من أجل إحياء الاتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية برعاية أوروبية، ورغم عدم الإعلان عن بنود مسودة الاتفاق إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها تدرسها من أجل تجهيز رد عليها وإرساله إلى الوسيط الأوروبي.

الإفراج عن أصول مجمدة

في الوقت نفسه، نشرت قناة «إيران إنترناشيونال»، ما وصفته بأنه تسريبات لصفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، لافتة إلى أن من أهم بنود الصفقة رفع العقوبات عن 17 مصرفاًن إلى جانب الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.

كما ادعت القناة الإيرانية أن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية، إلى جانب تبادل السجناء بين البلدين، موضحة أن الصفقة سوف يتم تنفيذها خلال 4 أشهر.