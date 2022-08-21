الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران.. وتؤكد: نستهدف تعزيز العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عودة سفير دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأوضحت أن السفير محمد الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة.

وتابعت: «عودة السفير جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية، وفقًا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول» بحسب شبكة «سكاى نيوز».

ونوهت وزارة الخارجية إلى أن قيادة دولة الإمارات تستهدف تعزيز العلاقات مع إيران، إثر قرارها السابق لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإيران

وأكدت الخارجية، أن دبي تستهدف دفع العلاقات الثنائية مع إيران إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنطقة، بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تواصلا هاتفيًا 26 يوليو الماضي وبحثا الأمر.