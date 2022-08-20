واشنطن: إيران تخلت عن مطالب رفع شركات مرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب

أعلن مسؤول أمريكي، تخلي «طهران» عن مطالب رفع شركات مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني» من قائمة الإرهاب، وأشار المسؤول بإدارة الرئيس جو بايدن، إلى أن تخلي إيران عن تمسكها بالخطوط الحمراء يجعل الجانبان يقتربان من اتفاق نووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إلى أن الثقة بـ«واشنطن» في العلاقات الدولية لا معنى لها، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون من خلال اعتماد القدرة والضمانات الكافية.

مسؤول إيراني: «واشنطن» تخشى إيران المستقلة والقوية

وأشار جهرمي، بمناسبة ذكرى أحداث 1953، إلى وجود 3 دروس من الأحداث باقية في ذاكرة الشعب وتشكل المعيار في قرارات السياسيين الإيرانيين، وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قائلا، إن «واشنطن» تخشى إيران المستقلة والقوية، والثقة بالولايات المتحدة في العلاقات الدولية لا معنى لها.

وأوضح جهرمي، أن الدرس الثالث تمثل في كيفية التعامل مع «واشنطن»، مضيفا أنه يجب أن يكون التعامل من خلال اعتماد القدرة والعزة والضمانات الكافية، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.