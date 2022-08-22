أسعار عمرة المولد النبوي 2022.. البرنامج الاقتصادي بـ25 ألف جنيه

بدأت شركات السياحة، أمس الأحد، في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة استعدادا لبدء موسم العمرة الذي ستبدأ أولى رحلاته خلال شهر أكتوبر المقبل بموسم عمرة المولد النبوي.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أسعار عمرة المولد النبوي 2022 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته 15 يوما ستتراوح من 25 إلى 30 ألف جنيه.

عمرة المولد النبوي

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة المولد النبوي 2022 يتحكم فيها عدد تأشيرات العمرة التي سيتم منحها لكل شركة سياحة خلال شهر أكتوبر، موضحا أنه حال كانت أعداد التأشيرات قليلة فإن أسعار البرامج ستتحرك لأعلى بمقدار نحو 2000 جنيه عن الأسعار السابقة.

الإقبال سيكون متوسطا

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون إقبال المواطنين المصريين الراغبين في السفر لأداء العمرة خلال موسم عمرة المولد النبوي «متوسطا»، وذلك بسبب دخول العام الدراسي، فضلا عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

سفر السيدات بدون محرم

وأوضح أن عمرة المولد النبوي 2022 ستشهد وللمرة الأولى هذا العام سفر السيدات المصريات دون 45 عاما للعمرة بدون محرم، متوقعا أن يكون هناك إقبال جيد من تلك الفئة من السيدات على أداء العمرة هذا العام بعد أن تسبب شرط وجود محرم في حرمانهم من السفر لأداء العمرة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن شركات السياحة ستبدأ في الإعلان عن أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف 2022 بشكل رسمي أواخر شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من توثيق عقود وكالة العمرة ومعرفة عدد تأشيرات العمرة المخصصة لكل شركة سياحة وفقا لطاقة النقل الاستيعابية للمعتمرين خلال شهر أكتوبر.

يشار إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة الأسبوع الماضي اشترطت على ضرورة حصول كل المسافرين للعمرة على جرعتي التطعيم، فضلا عن ضرورة أن يكون جواز السفر الخاص بهم ساريا لمدة 6 أشهر.