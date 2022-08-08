شركات السياحة: أسعار عمرة المولد النبوي تبدأ من 25 ألف جنيه

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أقل سعر لبرنامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي خلال موسم العمرة الجديد، سيكون 25 ألف جنيه، على أن تبدأ أولى الرحلات في أكتوبر.

سعر برنامج عمرة المولد

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه حال كان عدد تأشيرات العمرة التي سيتم السماح بتنظيمها هذا العام قليل فإن سعر برنامج عمرة المولد النبوي يتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يومًا.

خطاب الضمان البنكي

وأشار إلى إن شركات السياحة تأمل في إصدار الوزارة الضوابط المنظمة للعمرة للموسم الجديد خلال الشهر الجاري، موضحًا أن ضوابط العمرة لن تشهد تغييرات كبيرة عن التي تم إقرارها العام الماضي إلاً في إمكانية زيادة قيمة خطاب الضمان البنكي، لافتًا إلى أن غالبية شركات السياحة طالبت خلال الاستقصاء الذي أجرته غرفة شركات السياحة، بأن تظل قيمة خطاب الضمان كما كانت عليه العام الماضي وهو 100 ألف جنيه.

القضاء على السماسرة والوسطاء

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية، طالبت بأن يتم السماح بتنظيم نحو 500 ألف تأشيرة عمرة للمصريين خلال الموسم الجديد، لرغبتها في القضاء على السماسرة والوسطاء والكيانات غير شرعية التي تنظم العمرة بالمخالفة للقانون المصري، موضحَا أن تحديد أعداد تأشيرات العمرة المخصصة للمصريين سيصدر بالتوافق بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة والسكان واللجنة الوزارية لأزمة كورونا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد يوم 4 أغسطس الجاري على بدء رحلات العمرة للموسم الجديد أكتوبر المقبل، فيما عقد أمس الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة لمناقشة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.