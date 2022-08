قصة آل تارجيريان.. 8 معلومات عن المسلسل المنتظر House of the Dragon

ينتظر عشاق وجمهور المسلسل الملحمي التاريخي «Game of thrones» بعد ساعات، وبالتحديد فى الساعات الأولى من صباح الإثنين عرض أولى حلقات سلسلة «House of the Dragon».

معلومات عن المسلسل

ترصد الوطن فى هذا التقرير 10 معلومات عن المسلسل

- المسلسل سيعرض بالتزامن في أمريكا والعالم العربي في وقت واحد سيعرض عبر HBO في أمريكا، و OSN في العالم العربي.

المسلسل من تأليف جورج آر آر مارتن

- المسلسل يعتمد على رواية الكاتب العالمي جورج آر آر مارتن التى طرحها بعنوان النار والدم

- المسلسل يتكون من 10 حلقات تليفزيونية مدتها تصل إلى الساعة

- تسرد القصة أحداث عائلة آل تارجيريان قبل 200 عام من أحداث المواسم الثمانية لمسلسل جيم أوف ثيرونز.

المسلسل يعرض عبر OSN

- يلعب الممثل بادي كونسيدين، دور الملك «فيسريس تارجاريان»، ومات سميث سيؤدي دور الأمير «دايمون تارجاريان» الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، وتلعب أوليفيا كوك دور «أليسنت هايتاور»، ابنة يد الملك، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة «راينيرا تارجاريان».

- ستلعب الموسيقى دورا محوريا في أحداث الحلقة الأولى المنتظر عرضها على حسب ما قاله النقاد الذين شاهدوا الحلقة الأولى في عرض خاص اقيم في دبي.

- صورت أحداث المسلسل المشتق الجديد في نفس الأماكن التي صورت فيها المسلسل الشهير وهي إسبانيا وكرواتيا وأيسلندا.

- متوقع أن يشاهد الحلقة الأولى من المسلسل ما يقرب من مليار مواطن حول العالم مثلما حدث مع الحلقة الأولى من الموسم الثامن من المسلسل الأصلي.