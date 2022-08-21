29 أغسطس.. موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية

موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية أصبح من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الجمهور خلال الساعات الماضية نظرا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها المسلسل الأصلي المشتق منه هذا المسلسل، وهو مسلسل «لعبة صراع العروش».

موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية

موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية سيكون 28 أغسطس بتوقيت أمريكا عبر قناة HBO، ولكنه سيكون في الثالثة صباحا يوم 29 أغسطس بتوقيت القاهرة عبر OSN.

المصريون أصبحوا يبحثون عن موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية بعد تسرب الحلقة الأولى من المسلسل قبل نحو 20 ساعة من عرض الحلقة، حيث نشر عدد كبير من المواقع والمنتديات المقرصنة الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر.

مسلسل house of the dragon تدور أحداثه قبل 172 عاما من أحداث مسلسل «لعبة صراع العروش»، وبالتحديد عن عائلة آل تارجيريان التي كانت تمتلك التنانين وتستطيع ترويضها.

موعد عرض مسلسل house of the dragon الحلقة الثانية بتوقيت مصر

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل حول الفترة التي دار فيها الصراع وانهيار عائلة تارجيريان بعد أن كانت تسود قارة ويستروس، ومن المقرر أن تنتهى أحداث المسلسل بالحروب العظمي التي سميت في كتب جورج آر آر مارتن مؤلف الكتاب بـ رقصة التنانين.

مسلسل جيم أوف ثرونز استمر عرضه من عام 2011 الى 2018 عبر 73 حلقة وحقق مليارات المشاهدات، حيث بلغ عدد مشاهدي الحلقة الأولى من الموسم الأخير مليار مشاهد حول العالم.