هادي خفاجة: شاركت في مسلسل عائلة ونيس وعمري أسبوع (فيديو)

حلّ الأشقاء هادي وشادي وفادي خفاجة، ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، حيث قال الفنان فادي، إنه لا يعلم سر تسميته وإخوته بهذه الأسماء، مشيرًا إلى أن والده هو من أسماهم بها.

وأضاف: «بالنسبة إلى والدي أيضا، أشعر بأن هناك رؤية فنية لديه، وأعتقد أن هذه الأسماء خطرت بباله من خلال سجع موسيقي».

الفنان فادي خفاجة: دخلت عالم الفن بالصدفة

وأشار فادي، إلى أنه شارك في عالم الفن بالصدفة، من خلال فوازير عمو فؤاد: «كنت ألتقي منتجين في منطقتي وتمنيت أن أكون ممثلا، ولما ذهبت إلى الاستديو فوجئت بالفنان الكبير فؤاد المهندس وكانت أول مرة أدخل التلفزيون المصري».

ولفت، إلى أنه كان موجودا مع الفنان عمرو الليثي في تنفيذ فوازير عمو فؤاد، ليرد عليه مقدم البرنامج قائلا: «كنت طفل معجزة وعبقري».

«فادي»: تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية

وأكد، أنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية: «كل أعمالي أحبها للغاية وبذلت أقصى ما في وسعي، وتعاونت مع فنانين كبار تعلمت منهم كل شيء، أشهرهم عائلة ونيس ومسحرية ماما أمريكا وليالي الحلمية والمال والبنون ودماء على الأسفلت مع المخرج عاطف الطيب واليتيم والذئاب مع نور الشريف والاختيار».

وأشار، إلى أن كثرة مشاركته في المسلسلات مع إخوته في أدوار الطفولة ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، كما أن حظهم كان جيدا، إذ تعاونوا مع كبار نجوم الفن على غرار نور الشريف، محمد صبحي ويحي الفخراني، وهو ما أكسبهم خبرة كبيرة: «مكناش مكسوفين قدام الكاميرا ولا بنتهته في الكلام، ومع الوقت بقى عندنا ملكة الحفظ».

الأشقاء الـ3 من بيت فني

من جهته، أشار الفنان هادي خفاجة، إلى إنه وُلد في أجواء فنية، حيث دعمه والده ووالدته وشقيقيه، وشارك في مسلسل «فارس بلا جواد» مع الفنان محمد صبحي، وكان فادي تعاون معه في مسلسل «عائلة ونيس».

وأضاف «خفاجة»، أنه شارك في مسلسلات «عائلة الحاج متولي» مع الراحل نور الشريف، «عباس الأبيض في اليوم الأسود» و«حدائق الشيطان»، لافتًا إلى أنه شارك في أول عمل فني وهو مسلسل «عائلة ونيس» وهو يبلغ من العمر أسبوعا واحدا.

وتابع، أنه لم يكن يحب الدراسة، وبالتالي فإنه كان يرحب بأوردرات الصباح: «كنت بقعد في آخر صف عشان كنت بحب التمثيل أكتر، وموضوع الدراسة كنت شايفه أمر لازم عشان كنت خايف أتحرم من بابا إني أمثل».

شادي خفاجة يتعاون مع أحمد زكي

بدوره، قال الفنان شادي خفاجة، إنه تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن أكثر ما يفتخر به هو أنه تعاون مع الراحل أحمد زكي: «جسدت شخصية ابنه عبدالحكيم في مرحلة الطفولة في فيلم ناصر 56».

وحول التعاون مع الفنان أحمد زكي، أضاف:«كان بيتعامل معايا بطبيعته وبيخليني على طبيعتي، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية مثل مسلسل الناس في كفر عسكر وفريسكا ومسلسل بعد الفراق ومملكة الجبل وفارس بلا جواد وصياد اليمام ودماء على الأسفلت».

وتابع، أنه التمثيل أكسبه قدرة جيدة على الحفظ والتركيز وهو ما ساعده على المذاكرة: «لما كانوا بيصوروا مشهد أنا مش فيه كنت بقعد في غرفتي وأذاكر، لأن والدي ووالدتي كان أهم حاجة عندهم إن يبقى معايا شهادة جامعية مختلفة».