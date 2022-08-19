10 فنانين اعترفوا بدخول عالم الفن بالصدفة.. أبرزهم مريم فخر الدين

اعترف عدد من الفنانين على الهواء مباشرة أنهم دخلوا مجال الفن بالصدفة، التي لعبت الدور الأكبر في بداية طريقهم نحو سلم النجومية ثم صعودهم درجة تلو أخرى، حتى أصبحوا من المشاهير.

مريم فخر الدين

دخلت الفنانة مريم فخر الدين بالصدفة، لأنها كانت خجولة: «عرضوا عليّ أفلام، وكنت صغيرة وكنت فخورة، وكان ليلة غرام أول فيلم لي»، وذلك خلال حوارها ببرنامج لسه فاكر.

الفنانة شذى

قالت الفنانة شذى، إنها دخلت مجال الغناء عن طريق المصادفة، إذ غنت أمام عدد من أصدقاء والديها المقربين، حيث نصحوها بضرورة التمثيل والغناء، وذلك، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC».

غادة عبد الرازق

تخرجت الفنان غادة عبد الرازق من الأكاديمية البريطانية شعبة إدارة أعمال، حيث التحقت بالكلية عن غير رغبة منها، إذ كان لديها أحلام كثيرة مثل أن تكون مضيفة أو طبيبة، لكنه والدها أجبرها على الالتحاق بالأكاديمية البريطانية.

وذهبت غادة إلى الفنان سمير غانم في لتهنئه على إحدى المسرحيات، فعرض عليها أحد المخرجين العمل في فيلم للفنانة شريهان، لأنه كان يريد وجها جديدا، ووافقت على الفور.

ريم مصطفى

حاورت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، الفنانة ريم مصطفى، حيث قالت الأخيرة، في الحلقة، إنها دخلت الفن صدفة رغم كونه حلم طفولة: «التحقت بكلية الإعلام، وعندما حانت الفرصة تمسكت بها، كنت أعمل بالتسويق وهو مجال بعيد عن التسويق، الفرصة جات لي في عزاء».

علي ربيع

قال الفنان علي ربيع، إنه لم يكن يحلم نهائيًا بالتمثيل، لكنه كان يتمنى أن يكون لاعب كرة قدم ولكن صديقه بالصدفة، طلب منه أن يأتي معه للمسرح لأنه كان يعمل فنانًأ، ومع أول مسرحية له، وجد تفاعلًا إيجابيًا من المشاهدين، وذلك خلال حوار مع برنامج مساء دي إم سي المذاع عبر فضائية دي إم سي، مع الإعلامية إيمان الحصري.

هدى المفتي

بدأت مشوارها الفني كـ«موديل» في الإعلانات وهي في الـ17 من عمرها، حتى دخلت عالم التمثيل للمرة الأولى بالصدفة، وكان مشاركتها الفنية الأولى مسلسل «هذا المساء» للمخرج تامر محسن، عندما جسدت شخصية «نادين»، وهو ما صرحت به خلال برنامج حفلة 11 مع الإعلامية سمر يسري على قناة on.

شريف سلامة

خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، قال الفنان شريف سلامة إنه عمل في مجال التمثيل عن طريق الصدفة فلم يكن يحب التمثيل، وبخاصة أنه لا يحب الشهرة، حيث بدأ مساعد مخرج وكان يطمح إلى أن يصبح مدير تصوير ودرس كتب معهد سينما تصوير في أول عامين، لكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لفت نظره وجعله يشارك معه في مسلسل محمود المصري.

هنادي مهنا

أكدت الفنانة هنادي مهنى، أنها تخرجت وعملت مدرسة، وأصبحت ممثلة بالصدفة، عندما شاركت في كليب مع الفنان أحمد الفيشاوي وقصي، وبعدها توالت الأدوار عليها، إذ أن مسلسل بركة مع النجم عمرو سعد كان أول مسلسل عُرض عليها في عام 2017، ويليه مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان، ثم مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري.

سيمون

الفنانة سيمون، دخلت عالم الفن عن طريق الصدفة، من خلال الفنان مدحت صالح، الذي قالت إنه كان سببا كبيرا، حيث بدأت حياتها الفنية مغنية، إذ كان مدحت صالح ينظم حفلا غنائيا في الجامعة، وكانت من بين المنظمين، وعندما تأخر عن الحفل، غنت مع الجمهور.

فتحي عبد الوهاب

دخل الفنان فتحي عبدالوهاب، عالم التمثيل بالصدفة، ولم يكن يخطط أن يكون ممثلًا، حيث كان يتمنى أن يعمل في بنك، بعدما تخرج من الجامعة، ولكن الفنان صلاح عبدالله كان وراء اكتشافه ودخوله عالم الفن: «كنت رايح متأخر على المحاضرة مرة، فواحد صاحبي قالي بدل ما نقعد قدام المدرج من بره تعالى نقعد في مسرح الجامعة لحد ما زملائهم يخرجوا، دخل المسرح أعجب المسرح، فاتجه للتمثيل».

أحمد العوضي

بدأ الفنان أحمد العوضي رحلة التمثيل في عام 2009 عن طريق الصدفة، وكان السر في ذلك، الفنان نور الشريف السبب، حيث كان في عيد ميلاد، وكان نور الشريف يختبر الممثلين، وذهب إلى هناك حتى يراه ولم يكن يرغب في أن يكون ممثلا، وذلك خلال حوار في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي.