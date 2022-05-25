فادي خفاجة يحتفل بعيد ميلاده الـ40: أعطاني الله فوق ما أستحق

‎يحتفل اليوم الفنان هادي خفاجة بعد ميلاده الـ 40، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له وعلق عليها قائلًا: «اليوم أتممت أربعين عامًا، عرفت وصادقت وزاملت عشرات المئات من الأشخاص وعرفني عشرات الآلاف، عشت لحظات الفرح والحزن، والقوة والمرض، والانتصار والانكسار، والشدة والفرج، واليسر والعسر، والنجاح والفشل، واليأس والرجاء».

فادي خفاجة يحتفل بعيد ميلاده الـ 40

وأضاف فادي خفاجة: «وعلى مدى هذه الأعوام أعطاني الله فوق ما أستحق من كرمه وفضله وإحسانه، وأصبحت الحمد لله شعاري في كل حين، وأيقنت أن مشيئة الله في إنفاذ إرادات البشر هي محرك الكون كله، وأن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ».

واختتم حديثه: «الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السموات والأرض، والحمد لله ملء ما في السموات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملئ ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد الله ملء كل شيء».

آخر أعمال فادي خفاجة

يذكر أن آخر أعمال «خفاجة» مشاركته في مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، حكاية «حلوة اللقطة»، وشارك في بطولة حكاية «حلوة اللقطة» هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، حمزة العيلي، جيلان علاء، مصطفى هريدي، فادي خفاجة، توني ماهر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

قصة حكاية حلوة اللقطة

تدور أحداث حكاية حلوة اللقطة في إطار من الغموض والتشويق حول الفنان هاني عادل الذي يجسد دور مصور فوتوغرافي، ومن المقرر أن يصور جلسة تصوير للفنانة ميرنا نور الدين، وخلال تلك الرحلة تحدث العديد من الأحداث.