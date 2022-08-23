السيطرة على حريق محول كهرباء في الحوامدية.. وخبير يوضح طرق الحماية

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق اشتعل بمحول كهرباء، بقرية منى الأمير في الحوامدية، وأسفر الحريق عن تفحم المحول وانقطاع الكهرباء عن منطقة عرب شلهوب، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ

تبلغ لقسم الحوامدية من غرفة النجدة بنشوب حريق في محول كهرباء كائن بشارع سعد زغلول بمنطقة عرب شلهوب بقرية مني الأمير دائرة القسم، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة إلى مكان البلاغ صحبة الحماية المدنية.

ماس كهربائي

وتبين قيام شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المنطقة، وأن الحريق في محول كهرباء، بسبب حدوث ماس كهربائي لزيادة الأحمال الكهربائية أدى إلى احتراق المحول بالكامل دون امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتم عودة التيار الكهربائي للقرية عدا منطقة عرب شلهوب، وجاري إصلاح المحول بمعرفة مسئولي الكهرباء، وتم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وتم تحرير المحضر اللازم.

وللوقاية من الحرائق التى تحدث نتيجة ماس كهربائي، قال اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية خلال حديثه لـ «الوطن»، إن نظام الإطفاء الذاتي يحد كثيرًا من نشوب حرائق داخل المنازل وفي المنشآت، وهو ما توصي به الحماية المدنية إعمالًا بمبدأ الوقاية خير من العلاج.

وأشار إلى أنه لابد من وضع الكثير من الطفايات، بالإضافة إلى تأمين كوابل الكهرباء والكوابس والمحولات والمواسير وكل لوحات الإنارة.