السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في حلوان.. 3 نصائح من الحماية المدنية

سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة على حريق نشب منذ قليل داخل مخزن أخشاب دون وقوع إصابات.

حريق داخل مخزن أخشاب

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مخزن أخشاب بمنطقة حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق والإحالة بينه وبين انتشاره للعقارات المجاورة.

السيطرة على الحريق

كما دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وعلى الفور تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات السكنية المجاورة أو وقوع خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة لمتابعة سير التحقيقات.

وعن كيفية التعامل مع الحرائق حال حدوثها، نصحت الحماية المدنية بعدة تعليمات لتفادي وقوع الحرائق، منها:

- استخدام أجهزة الكشف عن الحريق وهي أجهزة تتحسس للدخان أو الحرارة أو اللهب، وتكشف عن الحريق في بدايته لتتم مكافحة الحريق، وإخلاء الموقع قبل انتشاره، ولتحديد نوع الكاشف الصحيح والمطلوب يجب تحديد ومعرفة الآتي:

1- نوع الحريق الممكن حدوثه (كابلات، مواد سريعة الاشتعال.. إلخ).

2- طبيعة المكان مثل ارتفاع الأسقف وهل المكان مغلق أو مفتوح.

3- الظروف المحيطة مثل درجة الحرارة العادية والمتوقعة ودرجة الرطوبة وهل هناك تيارات هوائية قوية بالمنطقة أو مجال مغناطيسي قوي.

4- نوع النشاط الذي يمارس في تلك المنطقة، وهل المواد المستخدمة يمكن أن تؤثر على أداء أجهزة الكشف، مثل المواد التي تعطي أبخرة أو غازات أو إشعاعات وهل يوجد ضجيج أو أصوات عالية.

الإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع حريق

غالبًا ما تقع حوادث الحرائق دون إنذار سابق، وعادة ما يكون أصحاب المنزل نائمين فيما يخص حرائق المنازل، وإذا ما اكتُشف الحريق في بدايته تسهل مكافحته بالوسائل المتوفرة مثل طفاية الحريق أو استخدام المياه، ووجهت وحدة الدفاع المدني بتعليمات النجاة من حوادث الحرائق، كالآتي:

عند وقوع الحريق يلزم إخراج الجميع إلى مكان آمن.

إذا كان الحريق في بدايته اتجه إلى موقع الحريق وحاول معرفة أسبابه وإيقاف تطوره.

إذا كان الموقع ممتلئًا بالدخان فاخرج أنت ومن معك بسرعة دون حمل أي شيء مقتربين من الأرض، لأن الدخان يكون عادة في الأعلى.

إبلاغ الدفاع المدني على الرقم 180 مع تحديد المكان بدقة وهدوء.

لا تحاول الدخول إلى موقع الحريق لأخذ شيء من المتعلقات الشخصية إذ تحاصرك النيران والدخان، وتتسبب في مصرعك.