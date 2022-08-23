سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم أغلب الناس بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وتشهد تلك العملة معدلات بحث كبيرة بالنسبة لمن يتعاملون مع الدولة الشقيقة في اتفاقيات أو استيراد أو العاملين بها، باعتبار أنَّ العملة الكويتية ضمن أغلى العملات كقيمة.

وفي إطار اهتمام الناس ومتابعتهم لأسعار العملات عامة والعملة الكويتية خاصة، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية والاقتصادية المستمرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- بلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك التجاري الدولي 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

- بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري، نحو 62.06 جنيه للشراء مقابل 62.40 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

- بلغت العملة الكويتية بالبنك الأهلي، نحو 59.90 جنيه للشراء، مقابل 62.29 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- وصل الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 59.82 جنيه للشراء، مقابل 62.29 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، وفق تعاملات اليوم، 58.32 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد وفق الموقع الرسمي للبنك نحو 57.87 جنيها للشراء، و62.38 للبيع.