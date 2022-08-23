ضبط عاطل حاول سرقة مدير صيدلية في كرداسة.. وقانونى يوضح العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة مدير صيدلية بالإكراه في كرداسة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ

ورد بلاغ للمقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتعرض أحد الأشخاص يدير صيدلية لمحاولة سرقة بالإكراه، حيث حاول عاطل سرقته أثناء عمله بالصيدلية، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من القبض على المتهم وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وقال حسام همام المحامي في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات حدد عقوبة تلك الجريمة، وذلك طبقًا للمادة 314 من القانون، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد من أرتكب سرقة بالإكراه، وفى حالة ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة المؤبد أو المشدد.

وأضاف همام، أن المادة 315 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في حال وقعت السرقة من شخصين أو أكثر.

وفى حالة كان أحد الشخصين حاملًا سلاحا ظاهريًا أو مخبأ أذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، إذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وأوضح أنه في المادة 316 نصت على أنه يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، وفى المادة 316 مكرر يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.