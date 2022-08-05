السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في كرداسة دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية كائنة بأحد العقارات بمنطقة كرداسة، دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى العقارات السكنية في الكائنة بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف انتشار النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة فور تلقيها البلاغ بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى قبل أن ينتشر في العقارات المجاورة وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لبيان أسباب الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما استدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.