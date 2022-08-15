القبض على المتهمين بقتل عامل في كرداسة.. زوجته وراء الجريمة

أنهت ربة منزل حياة زوجها، مستعينة بـ4 أشخاص آخرين، داخل شقة الزوجية في كرداسة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ بالجريمة

ورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة عامل داخل مسكنه، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة القتيل وراء ارتكاب الجريمة بالاستعانة بـ4 أشخاص آخرين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.