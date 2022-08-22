حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في الجمالية.. «اتكشف وهو بيبعها»

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من منزل إحدى السيدات بمنطقة الجمالية، بعد أن تم القبض عليه خلال بيعه بثمن أقل من قيمتها الحقيقية.

بلاغ الشرطة بواقعة السرقة

تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من إحدى السيدات بالمنطقة ذاتها، يفيد بقيام شخص بسرقة مشغولاتها الذهبية، وجاء ذلك بالتزامن مع ورود معلومات للقسم بقيام شخص عرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وبالانتقال والفحص اللازم، تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته بعض المسروقات «المشغولات الذهبية»، وبمواجهته أنكر جريمته في البداية، ومع التضيق عليه اعترف عن مصدر تلك المضبوطات وأنه قام بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب «المغافلة» حال تردده على مسكنها لقضاء بعض المستلزمات لها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

من جانبه، قال المحامي محمد ثابت خلال حديثه مع «الوطن»، إن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لمواد قانون العقوبات، لكن العقوبة المحددة تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «ثابت»، أن واقعة السرقة المذكورة، فهي لم تقترن بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.