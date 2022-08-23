شوارع بهنباي بالشرقية تتحول لسرادقات عزاء بعد وفاة الطفلة جنى شريف

ظلت الطفلة «جنى شريف» تقاوم لكي تبقى على قيد الحياة، إلا أنها لم يُكتب لها البقاء، فحتمًا كانت إصاباتها بالغة، وكان الموت هو الأقرب لها، وربما رغبت في أن ترقد بصحبة أفراد عائلتها الذين سبقوها إلى دار البقاء بأيام.

وتبادل أهالي قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عبارات العزاء والمواساة فيما بينهم لوفاة الطفلة جنى شريف، وتحولت منازلهم لسرادقات عزاء عقب تداول خبر وفاة الضحية التاسعة لحادث انقلاب الميكروباص في الطريق الصحراوي الإسماعيلية، داعين الله بالرحمة والمغفرة، للضحية التي توفيت بعد الحادث بخمسة أيام.

وفاة الطفلة جنا

ولحقت الطفلة «جنى» أمس، ببقية أفراد عائلتها الـ8، الذين راحو ضحية حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والذين شيع جثامينهم، أهالي قرية بهنباي بمحافظة الشرقية، في مشهد جنائزي مهيب منذ أقل من أسبوع، وشيع الأهالي جثمان الطفلة أمس الاثنين إلى مثواها الأخير لتلحق بالضحايا الآخرين.

وكان من بين المصابين في الحادث شقيق الضحية التاسعة المدعو محمد شريف الشحات، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ويصغر شقيقته المتوفية بعامين، والذي يمر بحالة معنوية سيئة بسبب الحادث وفقدها.

تشييع جثمان 8 ضحايا

وكانت قرية بهنباي شيعت جثامين 8 أشخاص من عائلة واحدة، راحو ضحية انقلاب ميكروباص كان يستقله نحو 20 شخصًا، كانوا متجهين لرحلة مصيف، في مدينة فايد بالإسماعيلية، إلا أن القدر لم يمهلهم الوصول إلى مقصدهم.

نقل الضحايا إلى المشرحة

وبدلًا من وصولوهم إلى البحر لقضاء رحلة صيفية، استقبلتهم مشرحة المستشفى المركزي بفايد، بينما يبقى المصابون يتلقون الرعاية في المجمع الطبي بالاسماعيلية، ولحقت اليوم الطفلة جنى بذويها ولقيت ربها اليوم، ليرتفع عدد المتوفيين لـ9 أشخاص.

وقال أحد أفراد عائلة المتوفين، إنهم كانوا في سعادة قبل وقوع الحادث منشغلين بزفاف ابنتهم، واستعدوا لرحلة مصيف واتفقوا على أن يكون فجر الأربعاء الماضي، يوم انطلاقهم إلى مدينة فايد.

وفي الطريق اصطدم «الميكروباص» بسيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى إصابات الركاب، وبعضهم لم تجدِ معه الإغاثة الطبية وتوفى في الحال، والبعض الآخر ظل بين الحياة والموت، إذ كانت الإصابات بالغة، وشيعت جثامينهم من مسجد الأزهر بقرية بهنباي، إلى مثواها الأخير منذ 5 أيام، وأمس شيعوا جنازة الطفلة جنى، لتستقر بجانب أهلها.