«جنى» تلحق بـ8 من أسرتها توفوا في حادث الإسماعيلية.. كانوا رايحين المصيف

لفظت الطفلة جنى أشرف أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى في محافظة الإسماعيلية، متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب ميكروباص، وذلك بعد مرور 5 أيام على وفاة 8 من أفراد أسرتها في نفس الحادث، بينما أصيب 12 آخران كانت من بينهم.

الأهالي يستعدون لتشييع جثمان الطفلة

ويستعد أهالي قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لدفن جثمان الطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات، ليواريها الثرى بجانب اخوالها الاثنين وخالتها و3 من أبنائهم وزوج خالتها وابنة خالتها.

وتجمع الأهالي أمام مسجد الأزهر بقرية بهنباي انتظارا لوصول الجثمان، فيما توافد آخرون على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء لهم، ومحاولة مؤازرتهم في الفاجعة المؤلمة التي لحقت بهم.

الطفلة تلحق بـ8 من أسرتها

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تلقت بلاغاً، في وقت سابق صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم على طريق فايد، أسفر عن مصرع كل من ريم صلاح السيد، 22 سنة، وعصام فاروق السيد، 50 سنة، ومنى فاروق السيد، 42 سنة، والسيد مصطفى السيد، 10 سنوات، وأصالة عصام السيد، 20 سنة، ومصطفى السيد سعدة، 45 سنة، وبسمة فاروق السيد، 45 سنة، ومحمود عصام، 3 سنوات، آخر المتوفين، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثراً بإصابته.

كما أسفر الحادث عن إصابة 12 آخرين بعضهم في حالة خطرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى فايد وإلى المركز الطبي العالمي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

يشار إلى أن أفراد الأسرة كانوا متوجهين للتنزه وقضاء عطلة المصيف بمحافظة الإسماعيلية، وكان آخر تجمع للأسرة قبل أسبوع من الحادث في حفل زفاف إحدى فتيات العائلة والتي توفيت شقيقتها التوأم في الحادث لتتبدل أفراحهم إلى أحزان.