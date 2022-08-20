حسام حبيب في سهرة صيفية بصحبة تامر حسني بالساحل الشمالي «صور»

ظهر الفنان حسام حبيب بصحبة عدد من أصدقائه، من الوسط الفني، خلال سهرة صيفية على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي.

وكان حسام حبيب بصبحة تامر حسني، والشاعر محمود الخيامي، وتامر يحي، ومنتصر النبراوي، وغيرهم من المشاهير.

ويواصل حسام حبيب تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة داخل استوديو الموزع أحمد ضياء بمنطقة المعادي؛ استعدادا لإطلاق ألبومه الجديد، خلال موسم شتاء 2022.

ويتكتم حبيب على تفاصيل الأغنيات التي بصدد الانتهاء من تسجيلها على أن يكشفها لجمهوره في القريب العاجل.

حسام حبيب يعلن عودته للغناء

ومنذ أيام، شارك المطرب حسام حبيب جمهوره، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، صورة له، وهو يمسك بالجيتار، وعلق عليها: «العودة إلى مكاني».

كما قال حسام: «جمهوري الحبيب بعد غياب طويل بحضر لألبومي الجديد الذي لا أطيق الانتظار لمشاركته معكم، ويجري حاليًا العمل وسيتم طرحه قريبًا».