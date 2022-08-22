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تامر حسني يحقق رقمين قياسيين بفيلم "بحبك" الأعلى في تاريخ السينما العربية

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الوطن
11:31 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
تامر حسني

تامر حسني

اعلنت شركة اورينت الدوليه المسؤله عن توزيع الأفلام العالميه ان النجم تامرحسني حقق اعلى حضور جماهيري لفيلم عربي على مستوى العالم حيث حضر الفيلم ٢ مليون و ٦٠٠ الف شخص في شهر و نصف و يعد رقم اول من نوعه ، كما اقتربت ايرادات فيلم بحبك الى ٦٠٠ مليون جنيه.

و تعد ظاهره اولى من نوعها في تاريخ السينما العربيه و هو من انتاج شركة سينرچي و فيلم سكوير و سكاي ليميت و th برودكشن.

كما اكد المنتج احمد الدسوقي و هو المالك للشركه المساهمه سكاي ليمت ان الايرادات الإستثنائيه الذي يحققها النجم تامرحسني دائماً في افلامه نتيجه لمعرفته الواسعه في كيفية مخاطبة السوق الدولي و مؤخراً السوق العالمي بعد نجاح فيلم بحبك بالولايات المتحده الأمريكيه و كندا و انجلترا حيث تم توزيعه في اكثر من ٧٠ سينما عالمياً في ظاهره اولى من نوعها مما ادى في بداية الأمر الى خروج الفنان تامرحسني من التصنيف المحلي الى الدولي و بعد استمراره لسنوات ارتفعت مكانته منذ فيلم عمر و سلمى حتى الآن ليصبح الفنان العربي الوحيد المصنف دولياً و عالمياً و افلامه تتصدر دائماً المركز الأول مما أدى بالفعل إلى رفعة مكانة السينما المصريه و العربيه بشكل عام للسوق الدولي و العالمي و يصبح الفنان تامرحسني هو الفنان العربي الأعلى بيعاً و ايراداً و حضور جماهيري على مر العصور ،و الجدير بالذكر ان فيلم بحبك من تأليف قصه و سيناريو و حوار و موسيقى تصويريه و إخراج تامرحسني

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