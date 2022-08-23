تفاصيل الدفعة الجديدة لأداء الخدمة العامة.. من خريجي الجامعات والمعاهد العليا

دفعة جديدة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا مطلوبة لأداء الخدمة العامة، ممن أنهوا الدراسة الجامعية من الإناث ومن الذكور المعفيين من أداء الخدمة العسكرية.

محمد عثمان رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي كشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، عن تفاصيل الدفعة الجديدة المطلوبة لأداء الخدمة المدنية، والتي نستعرضها معكم كما يلي:

شروط الالتحاق بالخدمة العامة

1- الدفعة المطلوبة لأداء الخدمة العامة هي دفعة 99 من خريجي الجامعات المعاهد العليا.

2- يجب أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية.

3- بالنسبة للإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2022.

4- الذكور ممن تقرر إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة.

5- من يزيدوا عن حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

6- الهدف منها دمج الشباب في المجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي معهم وتقديمهم لخوض الحياة المدنية واكسابهم مهارات جديدة في سوق العمل.

7- هناك زيادة مضطردة لطلب الجهاز الإداري للدولة لمكلفين ومكلفات الخدمة العامة.

8- إجراء توسعات في كافة المشروعات والاعتماد على المكلفات في مشروع تكافل وكرامة خاصة في فحص الاستمارات واجراء بعض الأبحاث الاجتماعية تحت اشراف الباحثين الاجتماعيين.

تفاصيل التسجيل للخدمة العامة

9- التسجيل يكون للخدمة العامة في الوحدات الاجتماعية ويمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني.

10- بداية التسجيل لأداء الخدمة العامة من أول سبتمبر القادم.

11- يتم وضع بعض الاستثناءات لمن لديهم ظروف وتقدر كل حالة بتقديرها بعد العرض المجمع.