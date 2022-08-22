«التضامن» تكشف تفاصيل تكليف الدفعة 99 من خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة

كشف محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تكليف الدفعة 99 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة، موضحًا: «يتم تكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية».

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة «DMC»، من تقديم سارة حازم، أن الخدمة العامة هدفها مشاركة الشباب في التنمية ودمجهم في الحياة العامة، وبصفة عامة فإن آليات العمل في الوزارة، تستهدف دمج هؤلاء الشباب، وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي نحو القضايا والاهتمام المجتمعية.

وتابع رئيس قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشباب الذين يلتحقون بـ الخدمة العامة يُدمجون في كل قطاعات الدولة، إذ يعتمد الجهاز الإداري للدولة، بشكل أساس على الشباب، لتأدية السنة الخاصة بالخدمة العامة، كما أن الوزارة لديها بعض المبادرات التي تنفذ وتخدم المواطنين، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

برامج متنوعة في الوزارة

واصل محمد عثمان: «لدينا برنامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة و2 كفاية ولا أمية مع تكافل»، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة العامة ينظم الخدمة العامة، لأنها ليست مسألة اختيارية.

التكليف بالخدمة العامة سنوي

وأشار إلى أن التكليف بأداء الخدمة العامة يحدث كل سنة، لأن مدة الخدمة العامة 12 شهرا، وبعدها تصدر الوزيرة قرارا بتكليف دفعة أخرى: «جهات كثيرة في الدولة تطالبنا بأن نمنحهم مكلفين ومكلفات من الخدمة العامة للمشاركة في خطط التنمية، وهناك مقابل مادي يتم تحديده وفقا للبرامج الموجودة في الوزارة من موازنة تكافل وكرامة، كما تدفع بعض الجهات مبالغ في صورة بدل انتقال».