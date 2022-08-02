متى يؤدي خريجي الجامعات الدور الأول الخدمة العامة 2022؟.. «التضامن» تجيب

يبحث خريجي الجامعات 2022 الدور الأول عن موعد أداء الخدمة العامة، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة لطلاب الجامعات تكون بعد انتهاء مرحلة التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، مشيرة إلى صدور قرار بتكليف الدفعة: «يتم تكليف خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير».

أداء الخدمة العامة لمدة عام

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمى لها، أن الخدمة العامة يؤديها خريجي الجامعات والمعاهد العليا، مؤكدة أن الإناث تؤديها بصفة خاصة كما يؤديها الذكور ممن يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو ممن يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة، وذلك لمدة عام.

مجالات الخدمة العامة لخريجي الجامعات

وأشارت «التضامن» إلى أنه يتم منح شهادة للمكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة، وتعتبر مسوغًا أساسيًا من مسوغات التعيين، مؤكدة أن مجالات الخدمة العامة تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة كالتالي:

- محو الأمية.

- تنظيم الأسرة.

- مبادراة وزارة التضامن «حياة كريمة، برنامج فرصة، برنامج وعي».

- تنمية المجتمعات.

- الأسر المنتجة.

- خدمات تعليمية.

- خدمات طفولة.

- يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة.

- التأمينات.

- التموين.

- العدل.

- البنوك.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المستندات المطلوبة لأداء الخدمة العامة

- صورة من البيانات التي يسجلها المُكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي «نموذج تسجيل مكلف».

- تقديم صورتين من الرقم القومي.

- تقديم 3 صور شخصية.

- صورتين من المؤهل الدراسي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور (2 صورة).

- يستوفي الخريج نموذج يحدد فيه المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

- يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.