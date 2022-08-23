الشرطة الأمريكية تفجر عبوة ناسفة في قاعة محكمة وإخلاء كنيسة بحثا عن قنبلة

استجابت الشرطة الأمريكية، لبلاغات عن وجود قنابل في كنيسة ومحكمة فيدرالية، في بلدة «بلوفيلد» بولاية فيرجينيا الغربية الواقعة شرقي البلاد.

وفجر عناصر الشرطة في «بلوفيلد» عبوة مشبوهة عثر عليها داخل مبنى محكمة فيدرالية، كما أخلوا كنيسة «وستمنستر» أثناء بحثهم عن قنبلة ثانية، وأشارت صحيفة «بلوفيلد ديلي تلجراف»، إلى أن فرقة متفجرات من «تشارلستون» عاصمة ولاية «فيرجينيا الغربية»، دخلت قاعة المحكمة الفيدرالية حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

السلطات تعتقد في وجود قنبلة في منزل أحد المشتبه بهم

بدوره، أوضح رئيس الشرطة دينيس ديلو، أن السلطات تعتقد أنه قد تكون هناك قنبلة ثالثة في منزل أحد المشتبه بهم، مشيرا إلى اعتقال أحد الأشخاص، فيما أشار متحدث باسم إدارة «شرطة بلوفيلد» لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إلى تواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كان في مكان الحادث.

المتهم يدعى جيمس دين فاولر

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة، القبض على رجل يدعى، جيمس دين فاولر، يبلغ من العمر «50 عامًا» ووجهت إليه تهمتان بينها تهمتا حيازة أو استخدام قنبلة مزيفة في ارتكاب جناية، كما وجهت له تهم تقارير كاذبة تتعلق بقنابل أو عبوات ناسفة، والتهديد بأعمال إرهابية، وذلك عقب العثور على أجهزة في المحكمة والكنيسة.

وتم إغلاق شارع واشنطن، الذي تتواجد فيه الكنيسة، وتم إخلاء مبنى مجاور للسماح للمحققين وفرقة المتفجرات بالتحقيق، فيما سمع دوى انفجار جراء تدمير العبوة.

وفي وقت سابق، قتل شخصًا قتل وأصيب اثنان جراء حادث إطلاق نار في موقعين في «حي ميدتاون بـ«أتلانتا» عامصة ولاية «جورجيا»جنوب شرقي الولايات المتحدة، فيما قالت الشرطة إنها تبحث عن امرأة مجهولة الهوية على صلة بإطلاق النار، كما شاركت الشرطة صورا لها مع حقيبة سفر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت السلطات الأمنية، إلى أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، مشيرة إلى التحقيق في الصلة بين الموقعين. وفي وقت لاحق، أوضحت الشرطة، أن المرأة احتجزت في مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي».

وقالت الشرطة إنها ضبطت البندقية التي استخدمت في إطلاق النار، واعتبرت السلطات أن الحادث الهجوم ليس عرضيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

المدعي العام: مرتكبو الجرائم العنيفة في مينيسوتا أظهروا ازدراءً مطلقا للقانون

وفي سياق آخر، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية «مينيسوتا» الواقعة وسط غربي البلاد، أندرو لوجر، إن بعض الجرائم العنيفة وأنشطة العصابات في ولاية «مينيسوتا»، اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأضاف لوجر، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، في وقت سابق، إن مرتكبي الجرائم العنيفة أظهروا ازدراءً مطلقا للقانون.

وأشار لوجر، إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعلمت الكثير عن التغييرات في السلوك الإجرامي، مضيفا أن ما كان في السابق سكاكين أصبح الآن مسدسات، وما كان مسدسات أصبح بنادق آلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.