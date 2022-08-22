الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة يشتبه في ضلوعها بإطلاق نار وسط «أتلانتا»

قالت شرطة أتلانتا الأمريكية، اليوم، إنها أوقفت سيدة يشتبه بوقوفها وراء عملية إطلاق النار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

امرأة تفتح النار على المارة

وحول التفاصيل، قالت الشرطة الأمريكية، إن شخصا قتل وأصيب اثنان، بعد أن فتحت امرأة النار في منطقة وسط المدينة بأتلانتا، بعد ظهر اليوم الاثنين، ما أدى إلى عملية بحث انتهت باعتقالها.

سبب إطلاق النار غير واضح

ولفتت شرطة أتلانتا، إلى أن سبب إطلاق النار غير واضح، وإنهم يحققون في الصلة بين المواقع والضحايا، ويقولون أيضًا إنهم يعملون على تحديد ما إذا كان الضحايا، تم استهدافهم أو إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي.

وعلى الرغم من أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بأن مطلق النار المشتبه به قد غادر المنطقة، فقد تلقوا أيضًا معلومات تفيد بأنها لا تزال في المنطقة.