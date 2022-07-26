«سول» لا تستبعد احتمال قيام «بيونج يانج» بإجراء تجربة نووية هذا الأسبوع

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، إعلان «سول»، احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية هذا الأسبوع، فيما وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 293 مليون دولار لبيع صواريخ «أيه آي أم-120سي-7/8» متوسطة المدى لطوكيو.

ولم يستبعد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، «كون يونج سي»، احتمال قيام «بيونج يانج» بإجراء تجربة نووية بمناسبة «يوم النصر» هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سي»:«بيونج يانج» ستعقد مؤتمرا لقدامى المحاربين في غضون الأيام المقبلة

وقال«سي»، ردا على سؤال خلال مقابلة إذاعية: «أعتقد أن هناك مثل هذا الاحتمال»، مشيرا إلى أن «بيونج يانج» من المقرر أن تعقد مؤتمرا وطنيا لقدامى المحاربين في غضون الأيام المقبلة

وتحتفل «بيونج يانج»، غدا الأربعاء بالذكرى الـ69 لهدنة عام 1953، التي أنهت فعليًا الحرب الكورية، وتطلق كوريا الشمالية عليه «يوم النصر في حرب تحرير الوطن الكبرى»، أو يوم النصر.

«البينتاجون»: توريدات الصواريخ ستزيد من قدرات طوكيو للرد على التهديدات

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة بقيمة 293 مليون دولار لبيع صواريخ أمريكية «أيه آي أم-120سي-7/8» متوسطة المدى، وبعض المعدات اللازمة الخاصة بها لطوكيو، وقالت إن إن توريدات الصواريخ ستزيد من قدرات اليابان للرد على التهديدات وحماية العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن اليابان طلبت 150 صاروخا محدثا، إضافة إلى 3 وحدات لتصويب صواريخ، وبعض المعدات الأخرى، مشيرة إلى أن الصفقة المحتملة ستساعد في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.

بدوره، دان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021، فيما واجهت الشرطة جحيم قرون وسطى.

بايدن: عناصر الشرطة الشجعان تعرضوا لجحيم القرون الوسطى مدى 3 ساعات في «الكابيتول»

وقال بايدن في مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود إن عناصر الشرطة الشجعان، تعرضوا لجحيم القرون الوسطى مدى 3 ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا أكاذيب الرئيس الخاسر.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى جلوس ترامب مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي، مضيفا أن الرئيس الخاسر لم تكن لديه الشجاعة للتحرك.

وفي ميانمار، أدان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، إعدام 4 ناشطين معارضين للحكومة في ميانمار «بورما سابقا»، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم المسؤول الأممي في بيان، إن تنفيذ حكم الإعدام في ميانمار قد تم لأول مرة منذ 1988، وهذا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان السيء للغاية.

وأشار حق، إلى ان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» يعارض حكم الإعدام في أي أحوال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.