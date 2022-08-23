تفاصيل جديدة في مقتل الروسية «داريا دوجين».. وأول تعليق من والدها

قال والد «ناتاليا فوفك»، المشتبه بها في قضية اغتيال «داريا دوجين»، الصحفية، وعالمة السياسة الروسية، وابنة المفكر الروسي الشهير، ألكسندر دوجين، إنه قبل أيام قليلة من تفجير سيارة دوجين في موسكو، اتصلت به ابنته من دول البلطيق.

وأضاف والد فوفك، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أنه تحدث مع ابنته عن أحوالها، فأجابته أن كل شيء على ما يرام، مضيفة أنها اتصلت به عبر الإنترنت.

وألكسندر دوجين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم، ويتردد أنه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

والد فوفك: لا أعرف كيف وصلت ابنتي إلى روسيا

وأشار والد «فوفك»، إلى أنه لا يعرف كيف وصلت ابنته إلى روسيا، فيما أكدت زوجته، أن ناتاليا قالت إنها تتصل من إحدى دول البلطيق قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى ناتاليا، أخذت طفلتها والقطة معها.

ومساء يوم 20 أغسطس الجاري، لقيت داريا دوجينا، مصرعها جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتها في منطقة موسكو.

بوتين يوقع مرسومًا بمنح وسام الشجاعة لـ «داريا دوجينا»

وأثبت مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، «إف.أس.بي»، أن جهاز «الخدمات الخاصة الأوكراني» أعد الجريمة، وأن المنفذة هي «ناتاليا فوفك»، التي دخلت روسيا في 23 يوليو الماضي مع ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا واستأجرت شقة في المنزل الذي تعيش فيه داريا دوجين.

وفي وقت سابق، نشر «إف.أس.بي»، مقطع فيديو لأوكرانية تدعى «ناتاليا فوفك»، المشتبه بها في قضية اغتيال داريا دوجين «29 عاما»، فيما قالت مجموعة قراصنة معلوماتية تحمل اسم «راهديت»، إن المرأة الأوكرانية البالغة من العمر 43 عامًا خدمت في كتيبة «آزوف»، سابقا واسمها قبل الزواج هو «شابان».

وفي سياق متصل، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بمنح وسام الشجاعة لـ داريا دوجينا، وفي أول تعليق له حول مقتل ابنته، ألقى الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، باللوم على ما وصفه بالنظام «النازي» الأوكراني، مشيرا إلى أن مراسم تأبين داريا ستقام، اليوم الثلاثاء

وقال دوجين، في بيان عبر «تليجرام»، إن هجوم إرهابي نفذه نظام كييف الأوكراني، عند عودة ابنته من المهرجان التقليدي بالقرب من موسكو، تسبب في مقتلها مضيفا إن ابنته الراحلة كانت فتاة أرثوذكسية جميلة، ووطنية، ومراسلة عسكرية، وخبيرة في القنوات المركزية.

ألكسندر دوجين: أعداء روسيا قتلوا داريا

وأشار المفكر الروسي، إلى أن داريا لم تطالب أبدًا بالعنف والحرب، مضيفا أن ابنته كانت نجمة صاعدة في بداية رحلتها وقتلها أعداء روسيا خلسة، وتابع «دوجين» أن الشعب الروسي، لا يمكن كسره حتى بمثل هذه الضربات التي لا تُحتمل، مضيفا أن قلبه يتوق إلى أكبر من مجرد الانتقام أو القصاص.

المفكر الروسي: موسكو بحاجة فقط إلى النصر

وأوضح «دوجين»، أن روسيا بحاجة فقط إلى النصر، مشيرا إلى أن داريا وضعت حياتها الأولى على مذبحها، وتابع ألكسندر قائلا: «لذا فز من فضلك».

وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لن تقدم تقييما بشأن مقتل داريا دوجين، وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إنه ليس لديه أي شيء يشاركه بخلاف إنكار أوكرانيا لتورطها في الهجوم، وأضاف برايس، أن بلاده تدين الاستهداف المتعمد للمدنيين في أي مكان، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.