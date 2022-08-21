مقتل ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين في انفجار سيارة بموسكو

أعلن رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية، دينيس بوشلين، مقتل داريا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، في انفجار سيارة في «منطقة موسكو»، مضيفا على «تليجرام» أن الإرهابيين الأوكرانيين متورطون في الحادث، والهدف كان والد الفتاة.

بوشلين: إرهابيو أوكرانيا حاولوا القضاء على ألكسندر دوجين

وأوضح بوشلين، أن إرهابي أوكرانيا، حاولوا القضاء على ألكسندر دوجين، مضيفا: فجروا ابنته في السيارة، داريا، فتاة روسية حقيقية بكل صمودها وقوتها».

واشتعلت النيران في سيارة على طريق سريع في منطقة «أودينتسوفو» في «منطقة موسكو» الروسية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وقال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن النيران نشبت في سيارة في المنطقة، فيما وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

حرب روسيا وأوكرانيا

وشهدت روسيا، في الفترة الأخيرة، عدة حرائق في عدد من المناطق، على خلفية الحرب «الروسية الأوكرانية»، أو ما تطلق عليه «موسكو»، اسم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.