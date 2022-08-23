مشاهد جديدة من حفل زفاف عبدالفتاح الجريني.. شالوه هو ومراته على العمارية

احتفل الفنان عبدالفتاح الجريني، بزفافه على الفنانة المغربية جميلة البداوي، في العاصمة المغربية الدار البيضاء، حسب العادات والتقاليد المغربية وبحضور عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والإماراتيين.

حفل الزفاف أقيم بالطريقة المغربية الأصلية

وانتشرت صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي أقيم بالطريقة المغربية الأصيلة، حيث حمل الرجال عبدالفتاح الجريني وزوجته أثناء جلوسهما داخل «العمارية» وزفوهما بالزفة الأصلية لشعب المغرب.

وكان المطرب عبدالفتاح الجريني، قد سجل أغنية خاصة للفرح، من إنتاج حمدي بدر، قبل حفل الزفاف بـ3 أيام، وغناها في الحفل دون زوجته المغربية.

مطربة عراقية تعتذر عن إحياء الفرح

واعتذرت الفنانة العراقية، رحمة رياض، عن المشاركة في إحياء حفل الزفاف بدون سبب في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن «الجريني»، قد احتفل الأسبوع الماضي بحفل الحنة ونشر الصور الأولى منها، إذ قام بعمل جلسة تصوير تجمعه بخطيبته «جميلة»، بعد قصة حب بينهما، حيث كشف عنها لأول مرة حينما حل ضيفا على حلقات «ليلة العيد» مع الإعلامية بسنت شمس الدين، في مفاجأة لمحبي الفنان المغربي ولمحبي جميلة البداوي أيضًا.