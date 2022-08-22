الصور الأولى من حفل زفاف عبدالفتاح الجريني وجميلة البداوي

تنشر «الوطن»، الصور الأولى من حفل زفاف المطرب المغربي عبدالفتاج الجريني والفنانة المغربية جميلة البداوي، المقام حاليا في الدار البيضاء والذي من المقرر أن يشاركه فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء العربي.

رحمة رياض تعتذر عن إحياء حفل زفاف الجريني

علمت «الوطن»، أن «الجريني»، انتهى من تسجيل أغنية خاصة للفرح، من إنتاج حمدي بدر، وتم تسجيلها على مدار الأيام الثلاث الماضية، كما أن الفنان سيؤديها بمفرده بدون مشاركة زوجته وباللهجة المغربية.

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة العراقية، رحمة رياض، في حفل الزفاف ولكنها اعتذرت بدون سبب في اللحظات الأخيرة.

كان «الجريني»، كشف الأسبوع الماضي عن الصور الأولى من حفل ليلة الحنة، إذ قام بعمل جلسة تصوير تجمعه بخطيبته «جميلة».

يذكر أن قصة حب بدأت بين الجريني وجميلة منذ العام الجاري، وكشف عنها لأول مرة الفنان المغربي حينما حل ضيفا على حلقات «ليلة العيد» مع الإعلامية بسنت شمس الدين.

عبدالفتاح الجريني يطرح ألبوما مع شركة روتانا

وسيعود عبدالفتاح الجريني، بعد أيام الى دولة الإمارات عقب انتهاء شهر العسل مع زوجته لاستكمال العمل على أغنيات ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا.

وكان «الجريني»، قد ابتعد خلال السنوات الماضية عن طرح عدد كبير من الأعمال الفنية بسبب معاناته مع جائحة كورونا.