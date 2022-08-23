مراسم زفاف مغربية لعبدالفتاح الجريني وجميلة البداوي (صور)

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان عبدالفتاح الجريني والفنانة المغربية جميلة البداوي في العاصمة المغربية الدار البيضاء.

يقام الزفاف حسب التقاليد المغربية ويحضر الحفل عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والإماراتيين.

حفل الزفاف على التقاليد المغربية

علمت «الوطن»، أن «الجريني»، انتهى من تسجيل أغنية خاصة للفرح، من إنتاج حمدي بدر، وتم تسجيلها على مدار الأيام الثلاث الماضية، كما أن الفنان سيؤديها بمفرده بدون مشاركة زوجته وباللهجة المغربية.

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة العراقية، رحمة رياض، في حفل الزفاف ولكنها اعتذرت بدون سبب في اللحظات الأخيرة.

جلسة تصوير للحنة

كان «الجريني»، كشف الأسبوع الماضي عن الصور الأولى من حفل ليلة الحنة، إذ قام بعمل جلسة تصوير تجمعه بخطيبته «جميلة».

يذكر أن قصة حب بدأت بين الجريني وجميلة منذ العام الجاري، وكشف عنها لأول مرة الفنان المغربي حينما حل ضيفا على حلقات «ليلة العيد» مع الإعلامية بسنت شمس الدين.

من المقرر ان يبدأ الجريني فى تسجيل اغنيات البومه الجديد مع شركة روتانا خلال الفترة المقبلة.