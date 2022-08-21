حبس سيدة وجزار وابن شقيقته بتهمة قتل الزوج بالشرقية.. رفض خطبة ابنته

قررت الجهات المختصة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس جزار وابن شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل بالأعيرة النارية، بسبب خلاف بين الطرفين، لرفض المجني عليه خطبة ابنته للأخير، كما قررت حبس زوجة المجني عليه، لاشتراكها معهما وإبلاغهما بمعاد وصوله.

مقتل عامل بأعيرة نارية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بمقتل مواطن يُدعى «حسين أ. ل.»، 43 سنة، عامل كهربائي، إثر إصابته بـ3 أعيرة نارية، على يد ملثمين، أطلقا عليه النار ولاذا بالفرار، مستقلين دراجة نارية، وذلك أمام كوبري «عزبة حنا»، على طريق قرية «بهنباي»، بدائرة مركز الزقازيق، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

الشرطة تحدد هوية المتهمين

وتبين من التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «محمود ع. أ.»، 35 سنة، جزار، وابن شقيقته، بسبب خلاف بينهم لرفض المجني عليه طلب المتهم الثاني لخطبة ابنته، ووقوع مشاجرة بينهما في وقت سابق، وتهديد المتهم للمجني عليه بالانتقام منه.

تفاصيل ارتكاب الواقعة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تربصا للمجني عليه أثناء عودته إلى المنزل، حيث تواجدا ناحية كوبري «عزبة حنا»، تزامناً مع وصول المجني عليه مستقلاً سيارة ميكروباص أجرة، وبمجرد نزوله من السيارة، قام أحدهما بمناداته باسمه، وما إن التفت إليهما، أطلقا عليه طلقه نارية أصابته في عنقه، فسقط على الأرض، ثم أطلقا عليه عيارين ناريين بالصدر والقلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولاذ المتهمان بالفرار. كما تبين أن زوجة المجني عليه كانت تتواصل مع المتهم الأول، وتم القبض عليها للتحقيق معها بشأن إخبارهما بموعد وصوله إلى المنزل.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.